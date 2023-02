Com mudanças, Bahia está pronto para pegar o Bahia de Feira; veja escalação

Depois de apenas dois dias de preparação, o Bahia está pronto para o duelo contra o Bahia de Feira. A partida será nesta quarta-feira (8), às 21h30, na Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.

Na manhã desta terça-feira (7), o Esquadrão realizou o último treino antes da partida. No CT Evaristo de Macedo, o técnico Renato Paiva comandou um trabalho tático e fez ajustes no time. O treinador terá que fazer mudanças na escalação.

Machucados, o zagueiro Kanu e o volante Rezende fizeram tratamento com os fisioterapeutas. Gabriel Xavier, em fase final de recuperação de uma lesão, fez um trabalho físico específico e também está fora do confronto.

Na defesa, David Duarte é o mais cotado para começar a partida. Marcos Victor é outra opção. Já no meio-campo, Diego Rosa deve seguir entre os titulares. Uma provável escalação do Bahia para pegar o Tremendão tem:

Marcos Felipe, Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo e Chávez; Acevedo, Diego Rosa e Daniel; Kayky, Everaldo e Biel.

O Bahia é o líder do Campeonato Baiano, com 15 pontos. O Bahia de Feira é o 8º, com sete.