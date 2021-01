Com mudanças na programação, homenagens ao Senhor do Bonfim começam hoje

Entre os dias 8 e 17 de janeiro, os soteropolitanos vão celebrar uma das maiores festas religiosas do Brasil, a Festa do Senhor do Bonfim. Mesmo com todas as restrições provocadas pela pandemia, a Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim adaptou a programação festiva para que os fiéis possam prestar suas homenagens e louvores seguindo os protocolos preventivos. As celebrações serão realizadas dentro da Basílica, com o acesso por ordem de chegada e transmitidas através da WebTV do Bonfim (canal do YouTube) e das redes sociais do Santuário.

Os festejos têm início com a abertura da novena nesta sexta (8) e seguem até o dia 16, sempre às 19h. As reflexões durante as celebrações preparatórias para a Festa terão como tema Senhor do Bonfim, abraçar a Sua cruz fortalece a fé, liberta do medo e renova a nossa esperança e o lema: “Tende coragem! Eu venci o mundo!” (Jo16,33).

A cada noite da novena, os fiéis prestarão homenagens aos trabalhadores que atuaram e continuam atuando nos serviços essenciais neste período da pandemia, às pessoas curadas da covid-19, aos familiares de vítimas e às pessoas que fizeram a experiência diferenciada do distanciamento e do isolamento social.

O reitor da Basílica Santuário, padre Edson Menezes da Silva, lembra a necessidade de cuidado e atenção por parte dos fiéis que vão participar das celebrações:

“Queremos continuar erguendo nossas preces ao Senhor do Bonfim para que se compadeça do Seu povo nestes tempos tão difíceis que vivemos. Mas, não podemos esquecer que a pandemia não acabou. Precisamos manter o distanciamento social e seguir as orientações das autoridades de saúde”, afirmou.

O padre também recomenda que os fiéis que participam da Procissão dos Três Pedidos (que não será realizada este ano) escolham um dia e horário adequados para realizar as três voltas em torno da Basílica e fazer os seus pedidos e agradecimentos.

No dia 14 de janeiro, data que seria dedicada à tradicional Lavagem das escadarias da Basílica, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, às 8h, em carro aberto rumo à Colina Sagrada, passando em frente à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, seguindo o mesmo percurso do cortejo da lavagem. Não deve haver carreata.

Após a chegada da imagem, no interior da Basílica, o padre Edson Menezes transmitirá a tradicional mensagem proferida todos os anos da janela da Basílica e concederá a benção através das redes sociais e dos meios de comunicação sociais presentes.

A solidariedade aos mais necessitados tem um momento especial durante os festejos ao Senhor do Bonfim. No dia 16, os fiéis são convidados a participar do Drive Thru Solidário, que será realizado na sede do Projeto Bom Samaritano (Praça do Bonfim, nº 49). Serão arrecadados alimentos não perecíveis, materiais de limpeza e de higiene pessoal.

No dia 17 de janeiro, dia da Festa do Senhor do Bonfim, a programação terá início com o repique dos sinos da Basílica, às 5h. Não haverá queima de fogos em respeito aos doentes nos hospitais próximos à Igreja. Às 10h30, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Missa Solene e ao final da celebração concederá a Bênção Apostólica com Indulgência Plenária.

Às 15h, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá em carro aberto da Basílica para percorrer as ruas da Cidade Baixa e ser homenageada ao passar pelas portas das Igrejas católicas que compõem a Forania 4, região de Itapagipe (Nossa Senhora da Penha de França, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora dos Mares e São Jorge).

Confira a programação:



08.01.21 – Sexta-feira

18h30 - Hasteamento da Bandeira do Senhor Bom Jesus do Bomfim no panteão da Praça da Colina, dando início à programação da festa 2021

19h – 1ª noite da novena

Presença do Cardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

Homenagem aos trabalhadores da área de limpeza pública

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos cultivando a fé (Lc 17, 5-6).

09.01.21 – Sábado

19h - 2ª noite da novena

Homenagem aos trabalhadores da área do comércio em geral

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos superando o medo (Mt 14,23-27).

10.01.21 – Domingo

Missas nos horários normais: 5h40, 7h30; 9h, 11h, 15h e 17h.

7h30 – Missa Solene do Santíssimo Sacramento presidida pelo padre Edson Menezes da Silva.

19h – 3ª noite da novena

Homenagem aos trabalhadores da área de transporte público e particular

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos cultivando a esperança (Rm 15,13)

11.01.21 – Segunda-feira

16h – Adoração ao Santíssimo Sacramento (Pedindo pela contenção da 2ª onda pandemia da COVID-19). Responsáveis: Vicentinos

19h - 4ª noite da novena

Homenagem aos familiares dos que morreram de Covid 19 e familiares dos trabalhadores dos cemitérios.

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos acreditando na vida eterna e na ressurreição dos mortos (Jo 11,20-27)

12.01.21 - Terça-feira

16h – Adoração ao Santíssimo Sacramento (Pedindo pela contenção da 2ª onda pandemia da COVID-19). Responsáveis: Ministros Extraordinários da Comunhão

19h - 5ª noite da novena

Homenagem aos trabalhadores da área de comunicação

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos protegendo, preservando e defendendo a vida (Jo 10,10-11).

13.01.21 - Quarta-feira

16h – Adoração ao Santíssimo Sacramento (Pedindo pela contenção da 2ª onda pandemia da COVID-19). Responsáveis:* Apostolado da Oração

19h - 6ª noite da novena

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos cultivando o ânimo e a coragem (Jo 16,32-33).

Homenagem às pessoas que viveram com seriedade a experiência do distanciamento social em suas residências.

14.01.21 – Quinta-feira

Missas: 7h20 e 17h

Às 8h a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá da Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória), em carro aberto, rumo à Colina Sagrada, passando em frente à Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio), seguindo o mesmo percurso do cortejo da lavagem

Após a chegada da imagem, no interior da Basílica, o padre Edson Menezes da Silva transmitirá a tradicional mensagem proferida todos os anos da janela da Basílica e concederá a bênção através das redes sociais e dos canais de televisão presentes.

19h – 7ª noite da novena

Homenagem às pessoas que contraíram a COVID-19 e fizeram a experiência do isolamento social em suas casas.

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos cultivando ânimo e alegria de viver (Jo 16,20-23).

15.01.21 - Sexta-feira

*19h – 8ª noite da novena *

*Homenagem aos profissionais e trabalhadores da área da saúd.*e

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos acreditando no poder da oração e na atuação da ciência (Mt 21,22).

16.01.21 – Sábado

8h às 17h - Drive Thru Solidário para recolher alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene. Local de entrega: Sede do Projeto Bom Samaritano.

19h - 9ª noite da novena

Homenagem aos trabalhadores da área de segurança pública e privada.

Subtema: Confiando na proteção do Senhor do Bonfim, prosseguiremos experimentando a sua infinita misericórdia

DOMINGO - DIA DA FESTA (17.01.2021)

5h – Alvorada - Apenas repique dos sinos (não haverá alvorada por respeito e atenção aos doentes internados nos hospitais próximos à Colina Sagrada).

Horário das Missas: 5h40, 7h30, 9h, 10h30, 15h.

10h30min - Missa Solene presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, que, ao final da Celebração Eucarística dará a Bênção Apostólica com Indulgência Plenária.

15h – Saída da imagem peregrina do Senhor do Bonfim, em carro aberto, da Basílica para percorrer as ruas da Cidade Baixa e ser homenageada ao passar pelas portas das Igrejas católicas que compõem a Forania 4, região de Itapagipe (Nossa Senhora da Penha da França, Nossa Senhora da Boa Viagem, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora dos Mares e São Jorge).