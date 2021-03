Com mudanças na zaga e meio, Bahia está pronto para pegar Botafogo

Depois de quatro dias de treinos na Cidade Tricolor, o elenco principal do Bahia está pronto para estrear na temporada 2021. Na manhã desta sexta-feira (5), o Esquadrão fez o último treino antes de encarar o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste.

A partida contra os paraibanos está marcada para este sábado (6), às 18h15, em Pituaçu, e é válida pela segunda rodada do regional. Pela estreia no Nordestão, o Esquadrão foi representado pelo time de transição e venceu o Salgueiro por 3x2, em Pernambuco.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido na reta final do Brasileirão, Dado Cavalcanti vai ser forçado a fazer mudanças. Pelos três titulares deixaram o elenco. Sem Ernando, a defesa será formada por Lucas Fonseca e Juninho.

A mudança mais significativa acontecerá no meio-campo. Como Ronaldo não teve o contrato renovado e Gregore foi negociado ao futebol dos Estados Unidos, o prata da casa Patrick de Lucca ganhará novos companheiros. Durante os treinos da semana, Dado indicou que Ramon e Daniel serão os escolhidos para preencher as vagas.

Assim, uma possível escalação tricolor contra o Botafogo-PB tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Ramon e Daniel; Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

Recuperado de lesão, o atacante Gabriel Novaes treinou no campo e pode ficar como opção no banco. Já o goleiro Mateus Claus ainda trata a lesão na coxa e segue fora. Por isso, Dado recrutou Matheus Teixeira, do time de transição, para reforçar o grupo.

O Bahia soma três pontos na Copa do Nordeste e lidera o grupo A. Ceará, Treze, Sampaio Corrêa e 4 de Julho estão empatados com um ponto cada, enquanto Confiança, CRB e Santa Cruz ainda não pontuaram.

Já o Botafogo-PB estreou com empate sem gols diante do 4 de Julho e é o sétimo colocado do grupo B.