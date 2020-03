Com música dedicada a Babu, Baco Exu do Blues lança novo álbum

O rapper baiano Baco Exu do Blues lançou, nesta segunda-feira (30), um novo EP, intitulado Não tem Bacanal na Quarentena. Com nove faixas, todas disponíveis no Youtube, o disco traz desde homenagem a Babu Santana, um dos participantes do BBB20, até críticas ao governo Bolsonaro e comentários sobre a pandemia do novo coronavírus.

A faixa dedicada ao brother ator chama-se Tropa do Babu, tem a participação do produtor e cantor Dactes e cita o preconceito racial e a desigualdade social.

"Todos os meus manos são preto/ Tropa do Babu, tudo preto/ (...) Pretos com atitude/ Tá na minha cidade e me odeia, então se mude/ Trap cheio de gangster de YouTube/ (...) Um cara esforçado/ Tropa do Babu/ Soy negron bolado/ Cortanto a canela desses caras/ Cês não são bem vindos no meu bairro", dizem trechos da música.

O perfil oficial de Babu Santana nas redes sociais agradeceu ao rapper. "Uma homenagem dessas, bicho... Sem palavras é pouco! Todo Team Babu emocionado com a música que o @exudoblues e o @dac7es estão lançando hoje. Tropa do Babu vai tocar alto pelo Brasil! Só quem vive, sabe! Só quem é preto, só quem é periferia, favela! Se liga nesse som! E segura, segura nas suas convicções e vamos juntos".

Segundo Baco, o EP foi feito em três dias em um homestudio. Outra faixa, batizada de Tudo Vai Dar Certo, faz jus a panelaços contra falas do presidente Jair Bolsonaro sobre a Covid-19. Na música, é possível ouvir barulho de panelas ao fundo e gritos de “Fora, Bolsonaro".

Também há críticas ao presidente na canção Amo Cardi B e Odeio o Bozo. Nela, Baco faz referências a reações que viralizaram da rapper americana Cardi B sobre o novo coronavírus e a Bolsonaro ter se mostrado contra o isolamento social. "Quarentena é pop, Cardi B fez mais que o presidente. Porra, amo o hip hop”.