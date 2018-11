Com Nathalia Dill, peça discute relações entre empregada doméstica e patroa

A relação entre patroa e empregada, entre negros e brancos, é tema da peça Fulaninha e Dona Coisa, estrelada por Nathalia Dill e Vilma Mello. A primeira, branca, interpreta a empregada, já a segunda, negra, a patroa. Com bastante humor, a peça parte do encontro das duas, no ambiente doméstico, para falar dos problemas que estruturam a sociedade brasileira.

Para admitir Fulaninha como empregada, Dona Coisa fez uma série de exigências: dormir no local, trabalhar finais de semana e não namorar. Os conflitos entre as duas começam a crescer quando a empregada se envolve com o técnico da telefonia e passa a usar as roupas de Dona Coisa e comer suas comidas preferidas.

A peça brinca com a troca de personagens entre as atrizes, complexificando além das relações sociais, as relações raciais.“O público poderá ver como inversão de papéis, mas não deveria ser assim. Inclusive, em determinados momentos, fazemos, sim, uma inversão de papéis para provocar o público, questionando o que é certo e o que é inverso", diz Nathalia Dill, que dá vida à empregada.

“Estar no lugar da patroa tem um significado que vai além do particular: é político e social. Falamos aqui não só do empoderamento negro, mas também da divisão de classes. O público esbarra numa comédia leve que aponta para a reconstrução de valores éticos e estéticos”, comenta Vilma Melo.

Escrita há 30 anos por Noemi Marinho, um dos grandes sucessos do teatro nacional nos anos 1980, a peça volta aos palcos sob a direção de Daniel Herz e ganha referências às conquistas trabalhistas, como a PEC das empregadas e à solidão da mulher negra.

Serviço: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves). De hoje a domingo (sexta, 21h; sábado, 20h; domingo, 19h). Ingressos: R$ 70 | R$ 35 (sexta); R$ 80 | R$ 40 (sábado e domingo). Vendas: bilheteria do teatro e no site compreingressos.com Classificação: 16 anos