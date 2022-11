Com Neymar e Marquinhos atrasados, Brasil inicia semana de treinos para a Copa

Foi dada a largada, agora na prática, para a Copa do Mundo 2022. Nesta segunda-feira (14), a Seleção Brasileira realizou o primeiro de uma série de cinco treinamentos no CT da Juventus, em Turim, na Itália. Apenas dois jogadores não participaram de nenhuma atividade: o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar, ambos do PSG, tiveram um problema com o voo, precisaram trocar de aeronave e chegaram quando a movimentação já havia começado.

O treino de hoje foi dividido em dois espaços: na academia, um trabalho regenerativo para os atletas que atuaram no final de semana pelos seus respectivos clubes. Em campo, o técnico Tite comandou de perto uma movimentação leve no campo principal do complexo esportivo italiano.

Participaram do trabalho com bola os goleiros Alisson, Éderson e Weverton; os laterais Alex Sandro, Alex Telles e Daniel Alves, o zagueiro Éder Militão, os meio-campistas Fred e Éverton Ribeiro, além dos atacantes Antony, Pedro, Raphinha, Rodrygo e Vini Júnior.

Os jogadores de defesa fizeram atividades de posicionamento, enquanto os atacantes trabalharam finalizações. Inclusive, vários golaços marcaram este momento do treino, dentre eles, o mais bonito, marcado pelo atacante Pedro. As finalizações foram acompanhadas de perto pelo técnico Tite que, a todo instante, passava orientações aos atacantes.

Por conta do atraso, Neymar e Marquinhos não tiveram o dia perdido. Eles chegaram e foram direto para a academia, onde realizaram um trabalho muscular.

Amanhã, a expectativa é que o grupo completo com os 26 jogadores convocados voltem a treinar às 15h (11h de Brasília) desta terça-feira (15).