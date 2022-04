Com nome de Cidade de Deus, holandês Zépiqueno enfrentará Brasil

Uma situação curiosa vai marcar o jogo do Brasil contra a Holanda, nesta quinta-feira (14), pelo Torneio de Montaigu, uma competição que envolve seleções sub-16. Do outro lado do campo, estará um atacante que foi batizado em homenagem ao filme Cidade de Deus: Zépiqueno Redmond. Isso mesmo.

Um dos destaques do Feyenoord, o jogador tem 15 anos e já confirmou que, de fato, leva o nome em homenagem ao famoso longa de Fernando Meirelles, lançado em 2002. Ele faz referência ao personagem Zé Pequeno, que foi interpretado pelos atores Douglas Silva, atualmente no BBB 22, e Leandro Firmino.

O Torneio de Montaigu é disputado na França desde 1976, e envolve as seleções de base mais bem ranqueadas do mundo. O Brasil busca encerrar um longo jejum, já que não conquista o título há 38 anos: o último foi em 1984.

A estreia da equipe foi na última terça-feira (12), com goleada sobre os mexicanos por 4x0. Já a próxima adversária, a Holanda, de Zépiqueno Redmond, deu o pontapé inicial com um empate em 1x1 com a Inglaterra.

"A alegria de jogar futebol e o comprometimento coletivo fizeram com que a gente pudesse apresentar nosso melhor futebol na estreia. Mostramos para eles que o Torneio de Montaigu trouxe as oito melhores seleções do ranking da FIFA. No regulamento, só o primeiro de cada grupo disputa o título e isso torna cada jogo uma decisão", disse Phelipe Leal, técnico da seleção brasileira sub-17.

Na atual edição, oito equipes participam da competição, com jogadores nascidos em 2006. O Brasil é o líder do Grupo B, seguido pela Holanda, Inglaterra e México. No Grupo A, estão Argentina, Bélgica, França e Portugal.