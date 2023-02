Com novidades na escalação, Bahia está pronto para pegar o Doce Mel

O Bahia encerrou a preparação para o confronto com o Doce Mel. A partida será neste sábado (11), às 18h30, no estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Nesta sexta-feira (10), o elenco realizou o último treino antes do duelo.

No CT Evaristo de Macedo, Renato Paiva deu as últimas orientações aos atletas. Com o Bahia classificado para a semifinal do estadual de forma antecipada, o treinador colocará um time alternativo em campo.

Entre as novidades, o goleiro Mateus Claus será titular pela primeira vez na temporada. Outros nomes, como Matheus Bahia e Douglas Borel, devem ganhar minutos diante do lanterna. Uma provável escalação do Bahia tem:

Mateus Claus, Borel, Marcos Victor, David Duarte e Matheus Bahia; Miqueias, Mugni e Patrick Verhon; Caio Vidal, Goulart e Jacaré.

Por outro lado, o tricolor não contará com o atacante Kayky, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Machucados, os zagueiros Kanu e Gabriel Xavier, e o volante Rezende estão fora de ação