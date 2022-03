Com novidades, Pia convoca seleção feminina para amistosos

Com quatro novidades em sua lista, a técnica Pia Sundhage convocou nesta sexta-feira (18) a seleção brasileira feminina de futebol para dois amistosos marcados para o mês de abril. Os jogos vão servir de preparação para a Copa América, que será disputada em julho, na Colômbia.

A relação anunciada por Pia tem duas estreantes: a goleira Mayara, do Internacional, e a zagueira Giovanna Campiolo, do Corinthians. A treinadora ainda voltou a chamar as meio-campistas Ingryd, da Ferroviária, e Duda Santos, do Palmeiras. A dupla ficou fora das últimas convocações.

Entre os destaques da lista estão as atacantes Marta, do Orlando Pride, e também experiente Bia Zaneratto, que voltou ao Brasil e ao Palmeiras no fim do ano passado.

No total, a treinadora da seleção chamou 23 jogadoras para amistosos com a Espanha e a Hungria, nos dia 7 e 11 de abril, respectivamente. O confronto com as espanholas será realizado no estádio Rico Pérez, em Alicante, na Espanha. O duelo seguinte está marcado para na Pinatar Arena, em San Pedro del Pinatar, também em solo espanhol.

A preparação é prioridade para a seleção feminina porque a Copa América, no meio do ano, vai distribuir vagas para a Copa do Mundo do próximo ano, na Austrália e na Nova Zelândia. Ao todo, a América do Sul conta com três vagas no futuro Mundial.

Confira a lista de convocadas da seleção:

Goleiras: Letícia (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Mayara (Internacional);

Defensoras: Rafaelle (Arsenal), Giovanna Campiolo (Corinthians), Tainara (Bordeaux), Tamires (Corinthians), Antonia (Madrid CFF), Thais Regina (São Paulo), Letícia Santos (Frankfurt) e Fernanda Palermo (São Paulo);

Meio-campistas: Duda Santos (Palmeiras), Ary (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (North Caroline Courage), Angelina (Reign), Ingryd (Ferroviária), Luana (Paris Saint-Germain);

Atacantes: Marta (Orlando Pride), Gabi Nunes (Madrid CFF), Debinha (North Caroline Courage), Geyse (Madrid CFF) e Bia Zaneratto (Palmeiras).