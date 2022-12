Com novidades, Timbalada anuncia segunda edição de Ensaio no Gueto

A Timbalada vai realizar no próximo domingo (18) a segunda edição de seu tradicional Ensaio no Guetho. A primeira edição contou com participações especiais de Claudia Leitte e Durval Lelys. Agora, a banda liderada por Denny e Buja trará para o palco um show de mais de 4 horas com os maiores sucessos do grupo.

Com um repertório repleto de hits e das canções que marcaram a história da banda, a Timbalada trará ainda, músicas inéditas – que foram gravadas no DVD Ao Vivo no Fortal e que já está disponível nas plataformas digitais.

Com mais de 60% dos ingressos vendidos, o público que ainda não garantiu sua ida ao ensaio tem a oportunidade de comprar com preços especiais.

Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou no site www.boratickets.com.br e custam de R$180 a R$360.