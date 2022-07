Com novo empresário, Luva de Pedreiro assina maior contrato da carreira

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, afirmou, através das redes sociais, ter assinado o maior contrato de sua carreira, na segunda-feira (25). O baiano não revelou com quem será o contrato.

"Fala, minha tropa. O cara da Luva de Pedreiro está aqui em São Paulo. Vim fazer o contrato da minha vida. Maior contrato do cara da Luva de Pedreiro. Graças a Deus, pai. Em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Receba. Aguardem, viu!", publicou.

Desde o final de junho, Luva de Pedreiro está sendo agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão. Isso acontece após a polêmica envolvendo o ex-empresário Allan Jesus.

O baiano ainda comemorou a marca de quase 5 milhões de visualizações em um "story", do Instagram. "Galera, vim agradecer a vocês esses quase 5 milhões de visualizações nos stories. Todo dia minha tropa do Pedreiro acompanhando... Receba! E vem notícia aí magnífica, sensacional. Graças a Deus, pai. É a tropa".

Nova fase

A gestão da carreira de Luva de Pedreiro preocupou fãs desde que o jovem baiano fez um live no Instagram anunciando uma pausa na gravação dos vídeos. Isso fez com que o seu então empresário explicasse, no dia 23 de junho, que alguns contratos de publicidade ainda não foram pagos ao influenciador.

A live foi feita no dia 19 de junho. Nela, o jovem se mostrou irritado com as cobranças que estava recebendo. "Esses dias aí eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos aí... Tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça, pô! Ficam enchendo o saco do cara. Pô. Seguir essa p... é sozinho. Deus e meus fãs, mano. Fod... o resto é o resto", disse.

O jovem também acusou o empresário de bloquear o seu acesso às contas do TikTok e WhatsApp, ao que Allan de Jesus publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que é honesto e vai provar sua inocência. "Se for provado que roubei R$ 1 que eu pague. Tenho nome a zelar, tenho família e entrego para a Justiça divina e dos homens para que tudo se resolva. Vou provar a verdade dos meus atos", afirmou.