Com olho inchado, esposa de goleiro Jean, ex-Bahia, denuncia agressões 

Esposa do goleiro Jean, revelado nas categorias de base do Bahia, Milena Bemfica gravou vídeos em sua conta pessoal do Instagram nesta quarta-feira (18) denunciando agressões físicas que atribui ao marido. Com o rosto machucado, ela afirmou que estava trancada em um banheiro do hotel onde os dois passam férias em Orlando, nos Estados Unidos, com as duas filhas do casal.

"Eu estou aqui em Orlando e olha o que Jean acabou de fazer comigo. Alguém me ajude. Jean acabou de me bater, gente, socorro", contou Milena.

Jean hoje defende o São Paulo

Além disso, a moça também publicou um trecho da conversa entre ela e Jean, que hoje defende o São Paulo, na mesma rede social. Segundo Milena, o goleiro de 24 anos estaria lhe fazendo pressão psicológica em retaliação às denúncias.

"Parabéns. Terminou com minha carreira. E suas filhas vão passar fome", escreveu Jean.

Minutos após a publicação dos vídeos e da captura de tela com a conversa entre os dois, Milena apagou os ‘stories’. Depois, ela publicou um novo vídeo afirmando que está sem celular e em outro lugar, distante do marido, e na companhia das filhas.

“Eu tô com as meninas. E tá tudo bem (...). Depois eu vou me pronunciar, só estou falando porque tem muita gente falando comigo e eu não tenho como responder. Eu não tenho WhatsApp, eu tou tipo incomunicável, mas está tudo bem”, afirmou em vídeo.

Em entrevista ao CORREIO, em 2017 - quando era titular absoluto do Bahia - Jean, que é filho do também goleiro Jean, ídolo do tricolor, falou sobre seu amadurecimento. Ele atribuiu o crescimento em campo às filhas Maria Eduarda e Maria Valentina. “O nascimento das minhas filhas me fez amadurecer muito. Desde que elas nasceram, ganhei uma maturidade muito grande. A gente muda, cresce quando se torna pai”, disse Jean, na época. Ele também disse ter crescido após a morte do avô Wagir.

Jean com as filhas, Maria Eduarda e Maria Valentina

