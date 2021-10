Com Operação Barra em Paz, Policia Civil passa a ter plantão de fim de semana no bairro

Mais policiamento, integração das equipes de segurança e até plantão de final de semana na delegacia. Essa são algumas das ações que estão em prática, a partir desse domingo (17), no bairro da Barra, em Salvador, com o lançamento da Operação Barra em Paz. O objetivo é garantir a segurança de baianos e turistas, além de coibir a ação de criminosos na orla da Barra. Há pelo menos dois meses que o local é cenário de ocorrência de diversos crimes violentos.

A ação foi deflagrada pela 14ª Delegacia Territorial (DT) da Polícia Civil e tem o apoio da Polícia Militar, Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e Ordem Pública (Semop), além da Guarda Civil Municipal (GCM). A principal mudança trazida pela operação é a instauração dos plantões de final de semana na delegacia civil da Barra.

“Normalmente, as delegacias funcionam em horário administrativo para notificação de procedimento: flagrante, prisão, cumprimento de mandato, instauração de inquérito. Em finais de semana, as pessoas tinham que ir para a Central de Flagrantes. Agora nós teremos equipe na delegacia da Barra para atender aos sábados e domingos, das 10h às 22h”, explica a titular da DT/Barra, delegada Mariana Ouais.

A delegada também explica que a instauração desse plantão vai facilitar o trabalho realizado pela Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM). “Antes, qualquer situação de prisão em flagrante ou de termo circunstanciado, a viatura tinha que se deslocar para até a Central de Flagrantes, aguardar o atendimento e isso desfalcava a Barra. Quanto menos viaturas, menos segurança”, argumenta.

Com esse incremento, pelo menos 18 agentes, entre escrivães, investigadores e delegados, vão passar a atuar no local no final de semana, divididos em dois plantões, com nove pessoas cada. Isso vai durar até o Carnaval. Segundo a delegada, a Polícia Civil não tem efetivo suficiente para manter um projeto desse por mais tempo ou em várias delegacias.

“Nos últimos cinco anos, nosso efetivo diminuiu bastante, principalmente com a reforma da previdência. Nós não temos esse efetivo. O que estamos fazendo agora é deslocar pessoas de outras unidades, que não são de locais turísticos, para dar esse suprimento, mas a Polícia Civil hoje não detém essa capacidade de manter plantões em todas as delegacias de pontos turísticos”, relata.

Como a delegacia não atende somente ao bairro da Barra, outros bairros serão beneficiados com essa medida, como a Graça e o Corredor da Vitória.

Final de semana não teve ocorrência na Barra

A Operação Barra em Paz foi lançada no Farol da Barra, poucos minutos antes do famoso pôr do sol do local. A PM e GCM também estiveram presentes. O major Uildnei Carlos do Nascimento, responsável pela 11ª Companhia Independente da PM, destacou que, neste final de semana, nenhuma ocorrência foi registrada na Barra.

“Nós já estamos com a Operação Verão em prática e, antes disso, nós aumentamos o efetivo aqui no bairro, somando esforços com as outras instituições para que a paz e segurança reine na Barra. Temos bases de segurança no Farol da Barra, no Porto da Barra, policiamento 24 horas, circulação de viaturas e serviço de inteligência”, aponta.

A GCM também pretende reforçar as ações feitas no local. “Nós vamos continuar mantendo nossos esforços para manter o controle de acesso no Porto da Barra para evitar aglomerações, estamos fazendo fiscalizações do mercado informal com a Semop e estamos aumentando nosso efetivo no final de semana”, diz o inspetor geral Marcelo Oliveira Silva. Diariamente, 100 agentes da instituição atuam na Barra, segundo o inspetor.

Nesse final de semana, quem frequenta a Barra começou a perceber aumento no efetivo de segurança. O ambulante Bruno Sousa Rocha, 33 anos, conhecido como Bruno da Pipoca, foi assaltado na Barra há cinco meses e sabe bem do perigo que ronda a região. “Ontem e hoje, graças a Deus, foi uma benção. Mudança total. Antes não víamos tantos policiais como agora. Espero que, com isso, episódios como o que eu vivi não volte a acontecer”, diz.

Bruno Sousa Rocha espera mais segurança na Barra (Foto: Daniel Aloisio/CORREIO)

Já o visitante Rodrigo Barbosa dos Santos, 21 anos, tem o costume de passear na Barra, mesmo com os episódios de violência. “Eu acho que a polícia está montando um esquema de segurança bom para diminuir a criminalidade e fazer com que a Barra volte a ser um lugar tão querido por todos. Agora é visível o aumento de viaturas. Espero que continue assim”, relata.

Rodrigo Barbosa e a noiva na Barra (Foto: Daniel Aloisio/CORREIO)

O foco das ações da Operação Barra em Paz é a orla da Barra. Quem costuma frequentar outras ruas, disse ainda não ter visto essa mudança. “Aqui na rua do meu salão não mudou nada. Está a mesma coisa e isso é ruim, pois os clientes ficam com medo. Devido à pandemia, nós às vezes precisamos deixar a porta do salão aberta e isso é péssimo. Ficamos com medo da violência”, conta a empresária Evanildes Souza Hora. A moradora Ana Maria Cunha pensa do mesmo modo.

“Infelizmente, acho que essa operação vai ficar concentrada mesmo na orla. Contudo, a criminalidade está espalhada em todas as ruas da Barra. Se não agir aqui também, arrisca não mudar nada”, aponta.

Na próxima sexta-feira (22), a Associação de Moradores e Amigos da Barra (Amabarra) vai fazer uma audiência pública para discutir as questões de segurança e ordenamento no bairro. “Estarão presentes vários representantes de moradores, comerciantes, hoteleiros, ambulantes, baianas de acarajé, permissionários, Abrasel, PM, Sedur, Semop, Guarda Civil, delegada, Transalvador, dentre outros”, diz Waltson Campos, diretor de comunicação e relações públicas da Amabarra.

Relembre os crimes recentes na Barra que chocaram Salvador:

Em 16 de agosto, um casal em situação de rua que tinha um barraco no local foi atacado em um incêndio criminoso no Porto da Barra. Dias depois, o homem e a mulher morreram por complicações causadas pelas queimaduras.

Em dia 5 de setembro, Rodrigo Cerqueira de Jesus, mais conhecido como Tosca, foi assassinado durante um tiroteio em uma das ruas do Porto da Barra. A mãe da vítima e uma terceira pessoa foram baleadas na ocasião.

No dia seguinte, o corpo de um homem apareceu boiando no Porto, com os pés amarrados e marcas de violência.

Duas semanas depois, em 21 de setembro, um homem com problemas mentais apavorou quem curtia a praia do Porto da Barra. Com uma faca em mãos, ele invadiu a faixa de areia e ameaçou banhistas. A Guarda Civil Municipal (GCM) foi chamada e conseguiu mobilizá-lo.

No dia 10 de outubro, em meio ao feriadão do dia 12, Uéslei Nielson Cruz Santos, de 28 anos, estava na na praia do Porto da Barra, por volta das 19h, quando foi executado a tiros ao lado de familiares, amigos e demais banhistas. Antes de apertar o gatilho, o atirador chamou o que se supõe ser o apelido de Uéslei: “Meio-Dia”.

Na última sexta-feira (15), um guardador de carros foi morto a tiros no final da manhã, a 200 metros do Farol da Barra. Maurício Lima Santos, de 30 anos, foi socorrido por policiais militares para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a PM, o baleado é credenciado pela prefeitura para atuar como guardador de carros na região. Testemunhas contaram que dois homens chegaram em uma moto preta atirando contra a vítima e fugindo, em seguida. Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi preso ainda na sexta-feira.