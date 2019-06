Com pai doente, Ospina desfalca Colômbia na Fonte Nova

Goleiro da Colômbia, David Ospina não estará no jogo contra o Paraguai, neste domingo (23), às 16h, na Fonte Nova. O atleta foi liberado da concentração e voltou ao seu país para visitar o pai, que está doente. Porém, de acordo com a Federação Colombiana de Futebol, ele não está cortado da Copa América.

Ospina chegou a treinar normalmente na última sexta-feira (21), mas, logo depois, viajou para a Colômbia. Ele foi titular nas duas partidas e não levou gols - as partidas foram contra a Argentina, quando sua equipe venceu por 2x0, e contra o Catar, no triunfo por 1x0.

Alvaro Montero, do Tolima, deve ficar com a vaga no duelo contra o Paraguai. O técnico português Carlos Queiroz também tem a opção de Camilo Vargas, do Atlético Nacional.

Leia a nota da Federação Colombiana de Futebol:

"A Federação Colombiana de Futebol informa que o goleiro David Ospina se ausentará temporariamente da concentração da seleção colombiana no Brasil por motivos particulares e de força maior. Enviamos nosso apoio e solidariedade.

Confiante em um breve retorno do nosso goleiro à seleção, a Federação Colombiana de Futebol expressa seu agradecimento a todos e pede aos meios de comunicação em particular um absoluto respeito à intimidade e privacidade de David Ospina e sua família."