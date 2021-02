Com Palmeiras no páreo, Mundial de Clubes começa nesta quinta (4)

Seis times, um sonho: conquistar o planeta. O Mundial de Clubes da Fifa dará seu pontapé inicial nesta quinta-feira (4), com dois jogos pelas quartas de final. Representante brasileiro e campeão da Libertadores, o Palmeiras só entra em campo no fim de semana, já pela semifinal.

Nesta rodada de abertura, serão dois confrontos. Às 11h, o Tigres, do México, enfrenta o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, no estádio Ahmad Bin Ali. Dessa partida, aliás, sairá o adversário do Verdão. Na sequência, às 14h30, o Al Duhail, do Catar, pega o Al Ahly, do Egito, no Estádio da Cidade da Educação. O vencedor encontrará o Bayern de Munique, da Alemanha, na fase seguinte.

No domingo (7), o Palmeiras fará sua esperada estreia, às 15h, na Cidade da Educação, em busca do seu primeiro mundial - o clube, porém, considera a Copa Rio de 1951 como um título dessa magnitude.

A delegação do Verdão desembarcou na quarta-feira (3) em Doha, no Catar, após cerca de 13 horas de viagem desde o Brasil. Na chegada, ainda no aeroporto, todos os integrantes da equipe passaram por testes de covid-19. Eles só poderão deixar seus quartos no hotel após a confirmação dos resultados negativos.

O primeiro treino do time está marcado para essa quinta (4), às 11h30 locais (5h30 de Brasília), com os jogadores participando de ativação física na academia do hotel. Depois do almoço, às 18h30 locais (12h30 de Brasília), os atletas seguirão a preparação no complexo esportivo Academia Aspire.

Pela outra semifinal, o Bayern encara o ganhador entre Al Duhail x Al Ahly na segunda-feira (8), às 15h, no Ahmad Bin Ali. A final está marcada para o dia 11, quinta-feira, às 15h, na Cidade da Educação.