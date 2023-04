Com pensão de R$ 15 mil, influenciadora chora com valor 'baixo'

A influenciadora Amanda Campello, ex-mulher do investidor Sharkão, resolveu expor nas redes sociais sua indignação em torno da pensão que recebe para a filha, de poucos meses. Segundo ela, os R$ 15 mil que ganha mensalmente não estão dando para criar a criança.

De acordo com Amanda, a alta pensão não está conseguindo suprir suas necessidades mensais, mesmo com a menina ainda sendo pequena, sem gastos com escola ou material escolar.

"Já tentei de todas as formas não chegar a uma “pequena” (mediante tudo o que aconteceu e acontece) exposição. Mas a humilhação é tanta, que já passou do limite da paciência. Me compadeço a todas as mães que passam por isso. Mendigar o mínimo para nossos filhos dentro da possibilidade de cada um", disse.

Amanda ainda aproveitou para reiterar que sua vontade é apenas cuidar da herdeira, mostrando que o dinheiro não está dando para suprir as necessidades básicas da bebê.

"Eu amo minha filha mais que tudo. Eu tiro de mim para dar para ela e vou poder bater no peito em pouco tempo para poder proporcionar boas coisas sem ter que ficar me humilhando", finalizou.