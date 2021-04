Com 'perfil marcador', Lucas Araújo fala de ansiedade por estreia

Tratado como promessa no Grêmio, o volante Lucas Araújo vai ter com camisa do Bahia a chance de provar o seu valor no futebol. Último dos contratados do tricolor na atual temporada, o jogador de 21 anos foi apresentado na tarde desta segunda-feira (12) e se colocou à disposição para estrear pelo Esquadrão.

"Espero que seja no próximo jogo. Até comentei que estou louco para jogar, para atuar. Não importa a competição, eu quero ajudar o Bahia", disse ele.

Mas para conseguir uma vaga entre os titulares, Lucas vai ter que enfrentar uma forte concorrência. Mesmo com a saída de Ramon - anunciado pelo América-MG -, o meio-campo foi o setor que o Bahia mais reforçou na atual temporada. Ao todo foram cinco contratações. Apesar da grande quantidade de atletas, Lucas afirma que o elenco mais encorpado será importante ao longo do ano.

"Eu avalio como positiva, o ano vai ser longo, acredito que é importante ter um elenco cheio, os outros campeonatos vão começar e vai ser importante para o professor utilizar todos da melhor maneira possível", disse ele.

Estilo marcador

Na primeira entrevista como jogador do Bahia, Lucas Araújo explicou sobre as suas características. Apesar de admitir que não tem preferência por posição, ele conta que faz o estilo mais marcador no meio-campo.

"Eu não tenho prioridade, a minha prioridade é estar dentro de campo. Onde o professor optar por me utilizar eu vou me dedicar bastante. Mas sou mais frente de zaga, gosto de estar na frente da defesa, dando o apoio aos atacantes, aos meias", explicou.

"Característica de marcação forte, vim de uma escola que propõe muito o jogo, gosto de ficar com a bola para propor o jogo", continuou.

Com o volante integrado ao elenco, o Bahia se prepara para a decisão pela Copa do Nordeste. Neste fim de semana o Esquadrão encara o CRB, no estádio de Pituaçu, pelas quartas de final do torneio regional. O duelo será me jogo único. Em caso de empate, o classificado será conhecido nos pênaltis.