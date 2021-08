Com potencial de currículo mais atrativo, cada vez mais pessoas buscam uma especialização

A procura por pós-graduação cresceu nos últimos quatro anos. Uma pesquisa, divulgada este ano pelo Instituto Semesp - centro de inteligência analítica na área de Educação -, mostra que o número de profissionais matriculados em cursos de especialização e MBA subiu 72%. O estudo revela ainda que este aumento foi alavancado pela rede privada de ensino, que ampliou em cerca de 80% o número de estudantes.

A pesquisa aponta também o perfil dos alunos. De acordo com a instituição, a maioria dos estudantes possuem entre 25 e 34 anos, mas com crescimento na participação de pessoas com mais de 35 anos (17,6%). A faixa etária de 40 a 44 anos representa 11,9%. Em relação ao sexo dos estudantes, 62,6% são do sexo feminino.

Parte desse crescimento pode ser explicado pelo potencial que uma pós-graduação tem de tornar o currículo mais atrativo e alavancar a carreira. A diretora da Baiana Business School, Maria Ângela Costa Lino, ressalta que esse upgrade no currículo tem uma grande importância para o sucesso profissional, já que o mercado tem buscado aqueles com conhecimentos amplos e, ao mesmo tempo, específicos.

“A especialização ou MBA irá possibilitar a ampliação dos conhecimentos na área de formação do profissional ou possibilitar até mesmo conhecer sobre novas áreas e ampliar o seu leque de atuação, lhe permitindo também desenvolver um conjunto de competências, habilidades e atitudes necessários ao sucesso profissional”_Maria Ângela Costa Lino_diretora da Baiana Business School

Modalidade de ensino

A pesquisa do Instituto Semesp revelou também que 68% dos estudantes de cursos de especialização estavam na modalidade presencial. Porém, o estudo ressalta que o contexto da análise era outro e que o ensino a distância obteve grande crescimento, essencialmente após a pandemia da Covid-19, que exige o isolamento social, respeitando medidas sanitárias de combate ao vírus. Atualmente, as principais instituições de ensino de Salvador tem oferecido ensino híbrido, onde o professor fica em sala de aula e o aluno escolhe assistir online ou em sala de aula, conforme organização de rodízio.

Tendências

Se ter uma pós-graduação se tornou um requisito essencial para quem quer ser visto como um profissional de destaque no mercado de trabalho, alguns cursos, tanto lato sensu quanto stricto sensu, vem sendo procurados em diversas áreas, como Gestão de Projetos e Comunicação e Marketing Digital. Porém, os que têm ganhado destaque são os que envolvem inteligência de dados.

A professora Maria Ângela fala que a inteligência de dados é de fundamental importância para a competitividade empresarial, principalmente em tempos de transformação digital da sociedade. Na Baiana Business School, por exemplo, são oferecidos 8 MBAs em ramos como finanças, gestão de pessoas, saúde e setores de energia e mineração, e todos com disciplinas na área.

“Os dados sempre têm muita relevância e, com a ajuda de ferramentas modernas, se transformam em uma fonte importantíssima de informações para tomada de decisões e criação de estratégias vencedoras. Isso é o que chamamos de inteligência de dados”, explica a diretora da Baiana Business School, que chama atenção também para a necessidade do mercado em ter um profissional focado em educação continuada: “O que é importante entender é que, diferentemente de anos anteriores, quando se fazia uma única pós na vida, hoje isso é dinâmico, como o mercado é dinâmico, por isso, precisamos estar sempre focados na educação continuada, se especializando, ampliando conhecimentos e aumentando seu poder estratégico no mercado”, finaliza.

O Pós-Graduação é uma realização do Correio com o apoio do SENAI CIMATEC.





O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas