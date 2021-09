Com presença de atletas do sub23, Bahia treina na Cidade Tricolor

De olho na partida contra o Corinthians, marcada para a próxima terça-feira (5), às 21h30, na Neo Química Arena, o elenco do Bahia voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira, na Cidade Tricolor.

Sob o comando do técnico Diego Dabove, os jogadores foram divididos em quatro equipes que se enfrentaram em dois campos do CT Evaristo de Macedo.

A atividade contou com a presença de jogadores da equipe sub-23. Atletas como o lateral Douglas Borel, os volantes Pablo e Raniele e o meia Ramon treinaram com o restante do grupo.

Como o time de transição ficou sem calendário após ser eliminado no Brasileirão da categoria, a tendência é de que algumas peças da equipe passem a fazer parte do elenco de Dabove.

Quem ficou fora da atividade foi o zagueiro Conti. Ele segue em recuperação de um desconforto na coxa. Marcelo Cirino, em fase final do tratamento de uma lesão no joelho, Rodriguinho e Rossi, ambos machucados, também foram ausência.

O Bahia volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (1º), quando dará continuidade aos preparativos para o duelo contra o alvinegro, pela 24ª rodada do Brasileirão.