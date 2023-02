Com presença de Gil e Caetano, Bem Gil e Mãeana se casam em Salvador; veja fotos

O músico Bem Gil, filho de Gilberto Gil, se casou, na noite desta segunda-feira (13), com a cantora Ana Cláudia Lomelino, a Mãeana, com quem já tem dois filhos, Dom e Sereno. A cerimônia descontraída aconteceu na Casa da Mãe, no Rio Vermelho, onde a artista faz aclamada temporada de shows desde julho, rendendo elogios de referências como Caetano Veloso, que estava entre os convidados.

A festa, que selou uma nova fase no relacionamento do casal, contou com produção de Fau Motta e cardápio assinado pela chef Stella Maris, proprietária do espaço cultural e gastronômico.

Com shows de Pedro de Rosa Morais, amigo pessoal do casal, e canjas de Claudia Cunha, Leo Cavalcanti e da própria Stella Maris, a festa reuniu personalidades da Cultura, como Paula Lavigne, Flora e Gilberto Gil e Regina Casé.



