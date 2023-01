Com presença de reforço, Bahia treina de olho em estreia na temporada

Depois de ganhar a sexta-feira de folga, o elenco do Bahia voltou aos trabalhos de olho na estreia pelo Campeonato Baiano. Na próxima quarta-feira (11), o tricolor recebe a Juazeirense, às 19h15, em Pituaçu.

Neste domingo (8), os atletas começaram o dia assistindo vídeos preparados pela comissão técnica. Logo depois, eles foram para o campo e o técnico Renato Paiva fez um treino com foco na movimentação defensiva e transição ofensiva.

???? Domingo de trabalho no CT Evaristo de Macedo #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/0DIGxbnGQP — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) January 8, 2023

Último reforço anunciado pelo Bahia, o lateral esquerdo equatoriano Jhoanner Chávez treinou normalmente com o restante do elenco. Na parte final do dia, os jogadores aprimoraram as finalizações.

O Bbahia volta aos treinos nesta segunda-feira (9). O time terá mais dois dias de preparação antes de enfrentar a Juazeirense.