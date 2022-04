Com presença de reforços, Bahia se prepara para encarar o Náutico

Em reta final de preparação para o confronto com o Náutico, marcado para esta sexta-feira (15), às 21h30, no estádio dos Aflitos, pela 2ª rodada da Série B, o elenco do Bahia voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo. O grupo ganhou reforço na manhã desta quarta-feira (13).

Anunciados no último dia da janela de contratações, o meia Warley e o atacante Zé Vitor se apresentaram na Cidade Tricolor e participaram da atividade com o restante do grupo. Eles se juntaram ao atacante Rildo, que também teve a contratação oficializada na terça-feira, mas que já estava integrado ao Esquadrão.

Após passar por um susto e ser hospitalizado durante a madrugada, o técnico Guto Ferreira compareceu ao CT e comandou o treino. Guto aproveitou o dia para focar nas movimentações ofensivas e ultrapassagens. O treinador fez ainda uma atividade tática de simulação de saída de bola.

Diagnosticado com estiramento na coxa, o atacante Rodallega ficou em tratamento na fisioterapia. Ele está fora da partida contra o Náutico. Outro que está em fase de recuperação de lesão é o argentino Lucas Mugni.

Nesta quinta-feira (14), o Bahia volta aos treinos e realiza a última atividade antes do embarque para o Recife, local do duelo contra o Timbu.