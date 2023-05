Com promessa de nova postura, Bahia visita o Santos pela Copa do Brasil

Uma semana após o primeiro encontro na temporada, Bahia e Santos vão ficar frente a frente outra vez. O tricolor visita o Peixe nesta quarta-feira (17), às 19h, na Vila Belmiro, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Após o primeiro duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro, a missão do Bahia é apagar a imagem deixada na derrota por 3x0 para voltar com vantagem para o jogo de volta, marcado para o dia 31 de maio, na Fonte Nova.

E para que isso aconteça, o atacante Ademir prega que o Esquadrão precisa ser mais competitivo do que foi no embate anterior com o alvinegro. “Acredito que contra o Santos faltou a gente competir. Contra o Flamengo, foi totalmente diferente nossa atitude. Independente do placar adverso, a gente lutou até o fim para conseguir o resultado. [...] É competir o jogo todo. Não ser apático, como a gente foi. Competir o jogo todo e cumprir a estratégia que nos é passada pelo mister”, analisou o atacante.

Ademir vive a expectativa de saber se será titular na partida de hoje. Ele começou o duelo contra o Santos pelo Brasileirão e marcou um gol, que foi anulado por impedimento. O primeiro gol dele com a camisa tricolor saiu no jogo seguinte, contra o Flamengo, após iniciar na reserva. Porém, mesmo chamando a atenção de Renato Paiva, a concorrência é pesada.

Artilheiro do time na temporada com 10 gols, Everaldo está recuperado de pubalgia e é cotado para começar jogando na Vila Belmiro. Se optar pelo centroavante, Paiva manterá a estrutura tática do time. Mas se a escolha for por Ademir, ele terá em campo um ataque com mais mobilidade, junto com Biel. Nos dois últimos jogos Arthur Sales tentou ocupar esse espaço e não foi bem.

“É possível sim [jogar de falso 9]. Depende da escolha do mister. Estou aqui para atuar na posição que ele precisar, para ajudar nos triunfos e grandes resultados. Não estou aqui para escolher, mas sim para agregar”, completou Ademir.

Por falar em mudanças, o time terá uma escalação diferente do primeiro jogo em Santos. Jacaré está de volta na ala direita, enquanto Chávez entra no lugar do machucado Matheus Bahia na esquerda. As alterações fazem o tricolor permanecer no 3-5-2.

Renato Paiva, no entanto, não terá o meia Thaciano porque já jogou a Copa do Brasil deste ano pelo Grêmio. A tendência é a de que o uruguaio Acevedo fique com a vaga ao lado de Yago.

Histórico

Essa é a terceira vez que Bahia e Santos se enfrentam na Copa do Brasil. O histórico está empatado, com uma classificação para cada lado.

A primeira vez que o caminho das duas equipes se cruzou no torneio mata-mata foi em 1998, nas oitavas de final. Os times empataram por 3x3 na Fonte Nova. Branco, Robson Luís e Marquinhos marcaram os gols do Bahia. Marcos Assunção, em três cobranças de falta, empatou para o Peixe. Na volta, na Vila Belmiro, o Santos goleou por 5x2. Viola marcou três vezes, enquanto Müller e Argel completaram o placar. Robson Luís anotou os gols do Esquadrão.

O troco baiano veio três anos depois, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2001. O Bahia venceu o Santos nos dois jogos. Na ida, 2x0, gols de Nonato e Robgol na Fonte Nova. O placar se repetiu na Vila Belmiro, onde Alex Oliveira balançou as redes duas vezes.