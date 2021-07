Com quadro grave de covid, presidente do Coritiba tem piora

O quadro de saúde do presidente do clube de futebol Coritiba, Renato Follador Jr., é considerado de extrema gravidade após a piora por Covid-19. As informações constam no boletim médico do Hospital do Rócio, no Paraná, onde o presidente está internado desde o dia 1º de junho, de acordo com o UOL.

O documento aponta que o agravamento aconteceu nas últimas 24 horas, com o aparecimento de uma "instabilidade hemodinâmica". Agora, o quadro de saúde de Renato é considerado de extrema gravidade. O presidente do clube está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 3 de junho, dois dias depois de dar entrada na unidade hospitalar.

O representante do Coritiba, de acordo com o boletim, está intubado, sob sedação, e utiliza um ECMO, com suporte para hemodiálise e medicações vasopressoras. O Oxigenação por Membrana Extracorpórea, conhecido como ECMO, é indicado para pacientes que não respondem ao uso da ventilação mecânica.

Renato Follador está há poucos meses na presidência do alviverde, após vencer a eleição com 75% dos votos, em dezembro de 2020. Ele foi jogador profissional do clube na década de 1970, além de ser filho do atleta Renatinho, que foi campeão pelo alviverde.

Os jogadores do Coxa já chegaram a entrar em campo com uma faixa com os dizeres "Força, presidente Follador". O clube mantém uma hashtag para reunir pedidos de recuperação para o presidente. "ForçaFollador" tem sido usado nas redes do Coritiba.