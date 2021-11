Com quase 20 mil ingressos vendidos, Bahia pode ter recorde de público contra Grêmio

A partida entre Bahia e Grêmio, nesta sexta-feira (26), às 19h, pela 36ª rodada do Brasileirão, vai contar com casa cheia na Fonte Nova. De acordo com balanço divulgado pelo tricolor, 19.790 ingressos já foram vendidos para o confronto.

A conta dos bilhetes comercializados inclui cerca de 16 mil sócios com acesso garantido e mais 10 mil ingressos vendidos em dois dias. Caso o número se confirme na sexta-feira, o público será o maior do Esquadrão desde que a torcida foi liberada para voltar aos estádios.

Para contar com o apoio em massa, o Bahia fez promoção de ingressos e colocou entradas a partir de R$10. Esse lote promocional já foi esgotado, mas ainda restam setores com desconto. A Cadeira Superior custa R$15, enquanto as Cadeiras Inferior e Intermediária estão sendo vendidas por R$25.

O torcedor pode garantir a presença na partida através do site da Arena ou na bilheteria Sul do estádio. Apenas quem recebeu as duas doses ou dose única da vacina contra a covid-19 terá acesso à Fonte Nova.

A partida contra o Grêmio é tratada como uma decisão pelo Bahia. O tricolor está na 17ª colocação, com 37 pontos, um a mais do que os gaúchos, que estão no 18º lugar. Se vencer o duelo, o Esquadrão deixará a zona de rebaixamento.