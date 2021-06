Com quase 75 anos, Sylvester Stallone exibe físico invejável nas redes sociais

Prestes a completar 75 anos em 6 de julho, o ator Sylvester Stallone continua pegando pesado no ritmo da malhação. E o eterno Rocky Balboa faz questão de exibir os músculos no Instagram. Nesta quarta (23), a estrela de Rambo compartilhou nas redes sociais uma foto sua flexionando o bíceps direito para a câmera durante um treino intenso na academia.

Embora seja indiscutivelmente a estrela de ação mais reconhecida de todos os tempos na tela do cinema, o ator ítalo-americano se tornou uma espécie de ícone fitness nas redes.

"'Fui para a academia hoje mesmo não querendo. Mas, fazer coisas quando você NÃO quer é uma chave extremamente importante para o sucesso", escreveu ele a seus 13,2 milhões de fãs e seguidores na legenda. E acrescentou: "Além disso, eu tenho que me preparar para começar a fazer algumas AÇÕES da velha escola". Logo depois de incitar um possível novo personagem, ele alterou o texto para: "Cuidado com as armas".

Sylvester Stallone dubla o Tubarão Rei em Esquadrão Suicida 2 (divulgação)

Stallone tem dois novos filmes programados para lançar em breve no gênero de super-heróis. Ele dublou o papel do Tubarão-Rei na continuação de O Esquadrão Suicida, que estreia no Brasil em 5 de agosto. O elenco repleto de estrelas inclui Margot Robbie, Idris Elba, Jon Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney e Peter Capaldi. Stallone também estrela o papel principal no filme de suspense Samaritan, dirigido por Julius Avery.

Stallone é o único ator na história do cinema dos Estados Unidos a estrelar o filme número 1 de bilheteria em cinco décadas consecutivas (1970-2010), com os personagens John Rambo e Rocky Balboa.

Veja o trailer de Esquadrão Suicida 2: