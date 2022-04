Com quem o novo técnico do Vitória contará contra o Manaus?

Novo técnico do Vitória, Fabiano Soares terá comandado apenas quatro treinamentos até a estreia à beira das quatro linhas contra o Manaus, sábado (30), às 19h, no Barradão, pela 4ª rodada da Série C do Brasileiro. Nesse curto período, ele precisará conhecer um pouco do elenco e compor a sua primeira escalação. Para a partida, terá reforços e desfalques.

Capitão do Vitória, o zagueiro Ewerton Páscoa é dúvida. Ele se machucou ainda no primeiro tempo da derrota por 2x1 para o Ypiranga-RS, no domingo (24) passado, e ainda será reavaliado pelos médicos. A delegação rubro-negra retornou de Erechim, no Rio Grande do Sul, na segunda-feira (25) e desembarcou em Salvador na madrugada de terça (26).

A previsão inicial era de que o grupo se reapresentaria nesta quarta (27), mas com a efetivação do técnico Fabiano Soares, o grupo fez o regenerativo ontem mesmo, quando o novo comandante teve a primeira conversa com os jogadores, na Toca do Leão.

Se a presença de Ewerton Páscoa ainda é uma incógnita, a ausência de Guilherme Lazaroni é uma certeza. Autor do único gol rubro-negro contra o Ypiranga-RS, ele foi expulso de campo na etapa final e irá cumprir suspensão automática. A partida contra a equipe gaúcha marcou a estreia dele com a camisa rubro-negra após se recuperar de lesão.

A vaga na lateral esquerda deve ser ocupada por outro recém-chegado. Ex-Portuguesa-RS, Sanchez foi contratado na semana passada, já está regularizado e deve ter a primeira oportunidade com a camisa vermelha e preta. Sem agradar após ser titular nas duas primeiras rodadas da Série C, Salomão não foi sequer relacionado para os últimos dois jogos do Vitória.

Ainda em recuperação de lesão, o volante Gustavo Blanco segue no departamento médico.