Com reabertura de museu e exposição, veja programação do centenário de Ruy Barbosa

O centenário da morte do jornalista, diplomata, político, escritor e jurista baiano Ruy Barbosa não passará em branco. Na verdade, não vão faltar ações em referência a um dos maiores baianos e brasileiros de todos os tempos, falecido em 1° de abril de 1923. Todas elas articuladas pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI) reunida em um colegiado com outras 12 instituições que atravessam a trajetória do homenageado.

A iniciativa, lançada na manhã desta sexta-feira (5) e intitulada de "Ruy, 100 anos depois", pretende trazer para a Salvador de hoje a memória do jurista em eventos que envolvem ações como a reabertura do Museu Casa de Ruy Barbosa, que será restaurada e terá formato interativo, a realização de uma exposição temática sobre o baiano em um shopping da cidade que ainda não foi definido e a promoção de seminário temáticos sobre as diversas facetas de Ruy.

No lançamento da programação, Ernesto Marques, presidente da ABI, falou sobre o objetivo da iniciativa.

"Fizemos o convite para outras instituições ligadas a Ruy e que certamente também fariam homenagens para amplificar as ações. E, com essa reunião, vamos promover um longa metragem sobre ele, republicar livros, reabrir o museu. Tudo para resgatar o pensamento dele sobre o Brasil porque o desenho que o estado brasileiro tem hoje em sua primeira versão foi feito, principalmente, com Ruy Barbosa", afirma.

Ainda de acordo com Marques, as atividades pretendem marcar Ruy também na memória dos mais novos, que talvez não tenham tanto conhecimento sobre ele.

"É uma trajetória muito interessante que não pode ficar no esquecimento. A gente precisa buscar exatamente nas referências históricas maneiras para que quem é jovem consiga se conhecer melhor, entender porque que a gente está assim e o peso da figura dele para a Bahia e o Brasil", explica

Presidente da comissão que organiza o centenário de Ruy Barbosa, o professor Edvaldo Brito também falou sobre chegar aos jovens com a programação.

"Nosso propósito é passar esse perfil de Ruy Barbosa sobretudo para os jovens. Nós queremos que ele sirva de inspiração e exemplo, e que todos possam compreender qual foi a contribuição dele para o país", destaca

O colegiado das instituições responsáveis que organiza as ações se reúne desde julho deste ano. Fazem parte representantes da Associação Comercial da Bahia (ACB), da Academia de Letras da Bahia (ALB), da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Câmara Municipal de Salvador (CMS), Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Ordem dos Advogados da Bahia (OAB), Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMB), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Secretária de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) e Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult).

Veja todas ações do "Ruy, 100 anos depois" que, apesar de confirmadas, ainda não têm data para acontecer:

Reabertura do Museu Casa de Ruy Barbosa

Documentário sobre Ruy Barbosa

Vídeo animado para as redes sociais

Edição e reedição de livros sobre Ruy Barbosa

Seminários sobre Ruy Barbosa

Exposição temática em um shopping da cidade

Hotsite vida e legado de Ruy Barbosa

Ano de Ruy Barbosa nas escolas e universidades baianas

Curso sobre Ruy no IGHB

Medalha Rubem Nogueira

Selo comemorativo dos Correios

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo