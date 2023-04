Com reajuste nos valores, Bahia inicia venda de ingressos para duelo com o Botafogo

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Botafogo, marcado para a próxima segunda-feira (24), às 20h, na Fonte Nova. O jogo válido pela 2ª rodada do Brasileirão marcará a estreia do tricolor como mandante no Campeonato Brasileiro.

Os valores dos ingressos sofreram reajustes. O Bahia informou que em todos os jogos colocará uma carga promocional. Para o jogo contra o Botafogo, o clube venderá o setor Sudeste inferior ao custo de R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

Nesta quarta-feira (19), a venda dos ingressos ocorre de forma exclusiva para os sócios do clube através do site da Fonte Nova. A comercialização para o público geral terá início nesta quinta-feira (20), às 10h.

Além da internet, os torcedores poderão garantir o bilhete nos pontos físicos colocados à disposição pelo clube. São eles: a bilheteria Sul da Fonte Nova (Dique), as lojas Turma Tricolor (no Multishop Boca do Rio e Shopping Piedade), Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) e Mascote Tricolor (Caminho de Areia).

Confira a programação de de vendas:

QUARTA (19)

Internet – A partir das 15h (exclusivo sócios)

QUINTA (20)

Internet – A partir das 10h (público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 20h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA (21)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

SÁBADO (22)

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 18h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 18h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

DOMINGO (23)

Internet – 24h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 14h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 12h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 14h

SEGUNDA (24)

Internet – Até 20h

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 17h

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 17h

Tantus Sports (Praça da Revolução Periperi) – 8h às 17h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 17h