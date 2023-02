Com redução de violência, Jerônimo exalta festa: 'Maior Carnaval'

O governador Jerônimo Rodrigues destacou a organização da folia em Salvador em entrevista coletiva realizada na manhã deste domingo (19). Ele considerou este como sendo 'o maior Carnaval de todos os tempos' ao falar da volta da festa após três anos de pandemia.

Segundo Jerônimo, a programação disponibilizada pelo governo do Estado, pela Prefeitura da cidade e também pelo setor privado faz desta uma grande festa para baianos e turistas. "Espero que a gente possa criar cada vez mais uma cultura de um carnaval de paz, geração de renda", disse.

A SSP apresentou neste domingo os números da violência no circuito. O sábado de Carnaval terminou com a diminuição dos principais registro de crimes, em comparação com o mesmo dia de festa do último Carnaval. Além de não haver registro de mortes, o terceiro dia de folia teve redução de 47% no número de lesões corporais, passando de 17, para nove casos.

O número de crimes contra o patrimônio também teve declínio. Os furtos caíram 48%, saindo de 260 para 135 registros, e os roubos de 32 para 23.

"Essa é uma tendência que já era aguardada devido à dinâmica observada nos primeiros dias. Com o mapeamento dos dos locais mais sensíveis, de maiores registros, e o posicionamento das patrulhas e das equipes veladas, a retirada de pessoas que cometem roubos e furtos dos circuitos ajuda a diminuir o número de caso ao longo da festa", explicou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Também foram registradas cinco prisões em flagrante pelos crimes de importação sexual, lesão corporal relacionada à Lei Maria da Penha, furto, tráfico de drogas e discriminação.

No mesmo dia foram encontrados 19 foragidos da Justiça com o auxílio do Sistema de Reconhecimento Facial. Entre eles estão traficantes, homicidas, estupradores, entre outros criminosos.