Com reforço, Bahia volta aos treinos de olho em duelo com o Barcelona

Um dia depois de vencer o Vitória por 1x0 no primeiro Ba-Vi do ano, o Bahia voltou aos treinos de olho no confronto com o Barcelona. A partida será nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico fizeram um trabalho regenerativo na manhã desta segunda-feira (30). O restante do elenco treinou sob o comando do técnico Renato Paiva em um dos campos do CT Evaristo de Macedo.

Contra o Barcelona, o Bahia pode ter o retorno do lateral esquerdo Matheus Bahia. Ele está recuperado de lesão e treinou normalmente. O zagueiro Gabriel Xavier fez uma atividade leve na fisioterapia, enquanto o goleiro Danilo Fernandes ficou na academia.

O Bahia é o líder do Campeonato Baiano, com 12 pontos. Restando mais quatro rodadas para o fim da primeira fase, o tricolor está cada vez mais perto de conquistar a classificação para a semifinal do torneio.