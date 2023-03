Com reforço na defesa, Bahia volta aos treinos de olho no Itabuna

Ainda juntando os cacos após a eliminação na Copa do Nordeste, o Bahia voltou aos treinos na manhã de desta quinta-feira (16), de olho em outra decisão. Neste sábado (18), o tricolor recebe o Itabuna pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Baiano.

A boa notícia no CT Evaristo de Macedo ficou por conta do retorno do zagueiro Kanu aos treinos. O defensor está recuperado de lesão e participou da atividade com o grupo.

No campo, o técnico Renato Paiva fez um trabalho focado nas triangulações e finalizações. O treinador vem sendo alvo de protestos por conta do desempenho do Bahia na temporada.

Nesta sexta-feira (17), o Esquadrão realizará o último treino antes do confronto com o Itabuna. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para ir à final. Triunfo por um gol de diferença leva o duelo para os pênaltis. O Itabuna tem a vantagem do empate.