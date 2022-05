Com reforço no meio-campo, Bahia está pronto para enfrentar o Londrina

O Bahia está pronto para mais uma partida na Série B. Nesta segunda-feira (2), o tricolor encerrou a preparação para enfrentar o Londrina, em duelo marcado para esta terça-feira (3), às 19h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Série B.

O dia começou com os jogadores assistindo a um vídeo com lances das últimas três partidas do tricolor e informações sobre o Londrina.

Depois disso o elenco foi para o campo e o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático, orientando o time desde a saída de bola até o ataque. Na sequência, Guto fez um coletivo com dois times, parando a atividade em alguns momentos.

Antes do fim do treino, os jogadores aproveitaram para aprimorar as finalizações, cobranças de falta e de escanteio. Machucados, o atacante Rodallega e o meia Mugni fizeram uma atividade com os fisioterapeutas na academia.

Já o volante Rezende e o meia Warley treinaram normalmente com o elenco e estão à disposição para o jogo. Rezende deve começar a partida entre os titulares. A provável escalação do Bahia tem:

Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Rildo, Matheus Davó e Marco Antônio.

Com 10 pontos em cinco jogos, o Bahia está na segunda colocação da Série B. Líder, o Grêmio soma os mesmos dez pontos, mas leva vantagem no saldo de gols. Se pontuar contra o Londrina, o Esquadrão assumirá o topo da tabela de forma isolada.