Com reforços, Bahia inicia preparação para estreia na Copa do Nordeste

Um dia depois de ganhar folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para a estreia na Copa do Nordeste. Neste domingo (22), o tricolor encara o Sampaio Corrêa. A partida será no estádio Castelão, em São Luís, às 19h.

O dia no CT Evaristo de Macedo começou com um treino na academia. Logo depois os atletas foram para o campo e o técnico Renato Paiva comandou um trabalho tático com duas equipes com dez jogadores cada.

Poupados contra o Atlético de Alagoinhas, o lateral esquerdo Matheus Bahia e o atacante Caio Vidal treinaram normalmente e devem ser relacionados para o jogo no Maranhão. Quem está fora da lista de opções é o zagueiro Gabriel Xavier. Com lesão na coxa, ele fez tratamento na fisioterapia.

O elenco do Bahia tem mais um treino antes da partida. Neste sábado (21), após a atividade na Cidade Tricolor, a delegação embarcará para São Luís.