Com reforços em campo, Bahia volta aos treinos de olho na Copa do Brasil

Depois de três dias de folga após a conquista do título de campeão baiano, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Volta Redonda. A partida será na próxima terça-feira (11), às 16h30, no estádio Raulino de Oliveira.

Antes da atividade, o elenco teve uma conversa com o técnico Renato Paiva e a comissão técnica. Logo depois, os atletas realizaram um trabalho na academia e foram para o campo.

O treino no CT Evaristo de Macedo contou com as participações do meia Thaciano e do atacante Ademir. Eles foram apresentados oficialmente nesta quinta-feira (6). Ademir está liberado para estrear contra o Volta Redonda. Thaciano não pode jogar a Copa do Brasil pois já atuou no torneio pelo Grêmio.

O zagueiro Marcos Felipe, que se machucou na final do Baiano, fez tratamento no joelho. O Bahia não divulgou a situação do atleta, mas ele não deve enfrentar o Volta Redonda. O também zagueiro Vitor - último reforço anunciado pelo Esquadrão -, ainda não iniciou os treinos no CT. Ele foi liberado para acompanhar o sepultamento da mãe, que morreu vítima de câncer.

O elenco do Bahia voltará aos treinos nesta sexta-feira (7), às 9h, na Cidade Tricolor.