Com reforços no BID, Bahia treina de olho no Atlético de Alagoinhas

Um dia depois de vencer o Jacuipense, por 1x0, em Riachão do Jacuipe, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o Atlético de Alagoinhas. A partida será nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Fonte Nova.

Quem jogou mais de 45 minutos em Riachão fez um treino regenerativo. O restante do elenco participou de um trabalho técnico no campo sob o comando de Renato Paiva.

O tricolor ganhou duas novidades para o confronto com o Carcará. O volante Diego Rosa e o atacante Kayky tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e estão à disposição do treinador. Ao lado do lateral Cicinho, eles foram apresentados na manhã desta segunda-feira.

O zagueiro David Duarte, que ficou fora do último jogo por conta de uma dor no quadril, trabalhou no campo 1 com o preparador Vitor Gonçalves. Já o goleiro Danilo Fernandes, em recuperação de lesão no joelho, ficou na academia.