Com reforços, Paiva projeta adaptação ao novo esquema tático

Passada a euforia do 50º título baiano conquistado pelo Bahia no domingo (2) diante do Jacuipense, chegou a hora do elenco tricolor voltar os olhares para as disputas da Copa do Brasil e da Série A. A partida contra o Volta Redonda pela copa nacional será no dia 12 de abril, terça-feira, fora de casa, e até o técnico Renato Paiva dará sequência aos treinamentos do elenco e adaptação ao esquema tático adotado na reta final de Campeonato Baiano.

O 3-5-2 escolhido pelo português tem agradado boa parte da torcida, principalmente por ter elevado o nível de desempenho do tricolor nos jogos, incluindo a disputa da final contra a Jacupa e a última partida pela Copa do Nordeste contra o CBR, quando venceu por 3x0. Isso significa que nomes como o meia Thaciano e o atacante Ademir precisarão se adaptar a este esquema proposto pelo treinador. Foi o que Paiva afirmou em coletiva após o título.

"Já estamos fazendo [a adaptação]. Eles já estão treinado. Agora eles, assim como todos os jogadores, terão três dias livres para descansar, assim como nós, após essa loucura [de temporada] para podermos respirar. O Thaciano vem do Grêmio e o Ademir do Atlético-MG e, mesmo jogando mais ou menos, tiveram competição, tiveram treinamento e por isso vamos liberar. Depois disso, dentro desses treinos que já estamos fazendo, vamos inseri-los nesse processo e na equipe, até chegarmos nos jogos contra o Volta Redonda e contra o Bragantino. Vamos aproveitar todos os minutos que temos para trabalhar porque agora a exigência vai ser ainda maior", finalizou o técnico.

A estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro será no dia 15 de abril, às 18h30, diante da equipe do interior de São Paulo. A partida será fora de casa no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.