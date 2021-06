Com "reggae ousado", cantor e compositor Issa lança single nas redes sociais

Com cheiro de patchouli, presença marcante do reggae e cheio de referência dos ritmos que tocam na periferia de Salvador, o cantor e compositor soteropolitano Issa lança nesta terça (8) o single Romance e Putaria, em todas as plataformas digitais de música, em conjunto com um lyric vídeo (clique aqui). O single foi gravado em parceria com o projeto Asé Orin - Rede Afroindígena de Música Soteropolitana.

Escrito e produzido pelo próprio artista, com direção musical de Marcelo Sant'anna, da Aquahertz Beats, o single é um reggae quente, sensual e, ao mesmo tempo, com a força do amor entre pessoas negras, "mas sem soar pretensiosamente espiritual, pelo contrário, soa sacana". A letra narra a história de dois corpos numa ritualidade de desejo, com direito a "se enrosca em mim", "mordida de nego bom".

A letra repleta de cenas desejo se conjuga em tempos metronômicos do trap da periferia soteropolitana, com frases e palavras ritmadas em notas do clássico reggae. Romance e Putaria é o cotidiano de casais que sentem tesão, amor, desejo, sexo, que se admiram e se entregam ao romance e a putaria.

"Acredito que o diferencial de “Romance e Putaria” é trazer algo fresco para o reggae brasileiro e de Salvador. É um reggae ousado, sobretudo porque parte de uma linguagem que tá mais no cotidiano das pessoas, do que dentro do próprio gênero. É uma música embebida das experiências de uma pessoa que vive o agora, nesta terra povoada por Boca do Inferno, com as gírias das perifas soteropolitanas, com as ideias e situações desta cidade, onde os gêneros musicais deixam de ter bordas e confluem", descreve o artista.

"Somos um povo que dança, que mexe o quadril, região onde nossa energia sexual é potente, e essa energia é importante para tudo que se move na vida, não somente o ato da sacanagem. Um corpo que dança pouco, é um corpo que se movimenta pouco em todos os âmbitos da vida", exalta Issa, que também integra o trio Cabokaji e o quilombo musical Ybytu-Emi, ambos projetos musicais idealizados pelo Aldeia Coletivo.O videoclipe de Romance e Putaria, dirigido e captado por Matheus Leite, com produção executiva de Tamires Allmeida, sai no dia 18.

O single e videoclipe são um marco na trajetória de ISSA, que passa produzir seu próprio trabalho musical, erguido e alicerçado em quase 10 anos de carreira, desde os tempos que cantava ainda criança nas igrejas evangélicas do Quilombo do Cabula e dos primeiros acordes do violão que ganhou do pai. No ano passado, em meio a pandemia, lançou seu primeiro álbum Ambush Bahia (2020, Mwafrika Tapes). O próximo trabalho, Amores, Rezas e Contradições, será lançado logo em breve.