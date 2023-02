Com repertório cheio de sucessos, Bell puxa Camaleão na Barra

O cantor Bell Marques saiu com o Camaleão nesta segunda-feira (20), no circuito Barra-Ondina. O artista cantou clássicos do repertório da época do Chiclete com Banana, banda que o projetou nacionalmente.

"Nana ê", "Ele não monta na lambreta" foram alguns dos hits apresentados por Bell.

Aos 70 anos, o cantor encara uma verdadeira maratona nesse Carnaval, tocando todos os dias.

Ele puxa blocos todos dias até amanhã, e também toca em três camarotes no circuito Barra-Ondina.

