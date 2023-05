Com representantes empresariais, Fórum Bahia-China encerra programação nesta sexta-feira (19)

O Fórum Bahia-China de Cooperação para Estudos, Projetos e Negócios, promovido pelo o Governo do Estado, chega ao fim nesta sexta-feira (19). O último dia do evento, que foi iniciado na quarta-feira (17), vai receber nomes como Bernardo Figueiredo, representante da Fundação Dom Cabral, Moisés Schmidt, vice-presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Wan Guangfeng, diretor geral da PetroChina Brasil, e o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, Angelo Almeida, responsável por mediar as mesas de discussão.

A conferência ocorre no Gran Hotel Stella Maris, em Salvador, com o objetivo de discutir e fomentar a produção de estudos, tecnologia, negócios, inovação e dados científicos em diálogo entre os representantes dos governos da Bahia e da China, além de reunir pesquisadores, especialistas e representantes de áreas empresariais e comerciais.

Assim como os dois primeiros dias, o encerramento vai ser transmitido online no Youtube, por meio do canal da SEI Bahia. Os dirigentes e pesquisadores da Academia de Ciências Macroeconômicas de Shandong acompanham o evento pela transmissão para a China.

Confira programação do último dia do Fórum:

Dia 19

8h: Recepção

8h30: Mesa 1 – Relações comerciais Bahia-China

Mediador: Angelo Almeida – Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da

Bahia

Oportunidades em infraestrutura ferroviária – Representante da Fundação Dom

Cabral – Bernardo Figueiredo

Cenário do agronegócio da Bahia – Moisés Schmidt - Vice-presidente da

Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e Vice-presidente Regional da

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia FAEB/SENAR

O potencial mineral da Bahia – Paulo Guimarães Misk - Vice-presidente da FIEB e

Representante do Setor de Mineração

Perspectivas para a Bahia na exportação de carne bovina – Paulo Sérgio Menezes

Luz – Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB/Seagri)

9h30: Mesa 2 – Negócios em energia

Mediador: Angelo Almeida – Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da

Bahia

A experiência da China em energia limpa – Sr. Wan Guangfeng – Diretor Geral da

PetroChina Brasil

Novos projetos em energia e projetos internos de parques eólicos – Sr. Yao Yong

- CGN Brasil

Potencial da Bahia na transição energética – Rafael Cavalcanti - CEO da Quinto

Energy

Construção de um novo sistema energético para cidades inteligentes – Sr. Pan

Yuande - Gerente Sênior de Novos Negócios de Energia e Trânsito Ferroviário da

BYD Brasil

*Oportunidades Trazidas por Instalações Logísticas Diversificadas para

Industrialização Sustentável da Bahia* – Sr. Jin Yongshi – Diretor Geral da Sul

Americana Metais (SAM)

10h30 às 10h50: Intervalo

10h50: Mesa 3 – Negócios em infraestrutura e sistemas inteligentes

Mediador: Angelo Almeida – Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado da

Bahia

Construção de sistemas de segurança de cidades inteligentes – Sr. Xiong Lei -

Vice-presidente de Negócios em Nuvem da Huawei América

Solução de transporte para cidades inteligentes – Sr. Liu Wei - Vice-presidente

Latin America Region Enterprise BG de Huawei

Construção de sistemas médicos inteligentes – Sr. Xu Weiwei – Diretor Geral da

Empresa Brasileira de Produtos Farmacêuticos e de Saúde da China (Meheco)

Telecomunicações para cidades inteligentes – Sr. Wang Kai - China Mobile –

Construção de um sistema inteligente de monitoramento de tráfego – Sr. Álvaro

Borges – Gerente Vertical Governo da Hikvision Brazil

China Railway Construction Technology e Bagin Railway Project – Sr. Chen

Zongxu, Gerente da China Railway 10th Bureau Brazil Company