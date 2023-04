Com reservas no campo, Bahia inicia preparação para enfrentar o Vasco

Um dia depois de golear o Volta Redonda pela Copa do Brasil, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o Vasco. A partida será nesta segunda-feira (1º), às 20h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Na Cidade Tricolor, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Volta Redonda fizeram um trabalho de recuperação na academia. O restante do elenco foi para o campo e treinou sob o comando do técnico Renato Paiva.

???? De volta aos trabalhos, elenco já iniciou preparação pro jogo de segunda-feira no Rio #BBMP pic.twitter.com/AkEhalk1oB — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) April 28, 2023

O treinador português e sua comissão técnica aproveitaram o dia para aprimorar a posse de bola da equipe. Em outro momento, os atletas foram divididos em equipes de cinco jogadores que se enfrentaram em espaço reduzido.

Diante do Vasco, o Bahia pode ter novidades. O atacante Vinicius Mingotti ficou fora do confronto com o Volta Redonda pois já havia disputado a Copa do Brasil pelo Operário. Ele está liberado para jogar o Brasileirão.

A mesma situação vale para o meia Thaciano. O jogador, porém, se recupera de uma tendinite no quadril e não tem presença na partida garantida. Thaciano será avaliado nos próximos dias.

O Bahia volta aos treinos neste sábado (29). O tricolor realizará mais uma atividade no domingo (30) e logo depois embarcará para o Rio de Janeiro, local da partida.