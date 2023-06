Com retorno de André, Bahia se reapresenta de olho no Cruzeiro

Após ganhar um dia de folga, o elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira (6), no CT Evaristo de Macedo, e iniciou a preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sob comando do técnico Renato Paiva, os jogadores fizeram exercícios técnicos e táticos em campo reduzido.

A novidade do dia foi a presença do lateral-direito André. O jogador retornou ao clube após disputar o Mundial Sub-20, na Argentina, com a Seleção Brasileira.

Diagnosticados com um estiramento no músculo posterior da coxa direita, Biel e Jacaré deram seguimento ao tratamento na fisioterapia. Os dois atacantes se machucaram durante a partida contra o Santos, na última quarta-feira (31), na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil. Além deles, Yago Felipe e Matheus Bahia também ficaram no departamento médico.

O lateral-esquerdo Chávez foi a campo para um trabalho de transição física e técnica, enquanto o atacante Everton, que se recuperou de lesão, participou de uma etapa do treino. Já Marcos Victor e Raul Gustavo ficaram na academia e, em seguida, fizeram atividade com bola especial.

Esse foi o primeiro dos quatro treinos que o Bahia fará antes de enfrentar o Cruzeiro. O jogo está marcado para o sábado (10), às 18h30, na Arena Fonte Nova.