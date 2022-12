Com retrospecto favorável, Brasil vai jogar de camisa azul

A camisa amarela vai ficar guardada. No terceiro jogo da Copa do Mundo do Catar, o Brasil entrará em campo vestindo azul. Depois de usar o uniforme principal nas vitórias contra Sérvia e Suíça, a Seleção Brasileira precisará adotar a segunda opção nesta sexta-feira (2), às 16h, no estádio Lusail, quando enfrenta Camarões, no encerramento da fase de grupos.

Como a equipe africana é a mandante do jogo, tem o direito de escolher o uniforme que vai utilizar. Camarões jogará com sua camisa principal, que tem a cor verde como predominante, além de amarelo e vermelho em detalhes. Por isso, o Brasil vai estrear a camisa azul na Copa do Catar.

O Brasil já está classificado às oitavas de final do Mundial. Mesmo que não estivesse, não haveria problema com superstição, já que o retrospecto da camisa azul é bastante positivo.

Diante de Camarões, a Seleção Brasileira vai usar o uniforme azul em Copas do Mundo pela 12ª vez. Com ela, a equipe acumula até aqui oito vitórias, um empate e duas derrotas. Foram 25 gols marcados e 17 sofridos.

Dentre os triunfos com a camisa azul em Copas do Mundo, o maior destaque vai para a final do Mundial de 1958 contra a anfitriã Suécia, quando a Seleção Brasileira comemorou o primeiro título mundial brasileiro: 5 x 2.

Vale registrar também a vitória diante da Holanda (3x2), nas quartas de final, e contra a Suécia (1x0), na semifinal, do tetracampeonato de 1994, na Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos. Teve também a vitória contra a Inglaterra (2x1), nas quartas de final do pentacampeonato em 2002.

Confira a seguir todos os jogos disputados pelo Brasil em Copas do Mundo com a camisa azul:

Brasil 6 x 5 Polônia - Copa do Mundo de 1938

Brasil 5 x 2 Suécia - Copa do Mundo de 1958

Brasil 2 x 1 Argentina - Copa do Mundo de 1974

Brasil 0 x 2 Holanda - Copa do Mundo de 1974

Brasil 3 x 1 Polônia - Copa do Mundo de 1978

Brasil 1 x 1 Suécia - Copa do Mundo de 1994

Brasil 3 x 2 Holanda - Copa do Mundo de 1994

Brasil 1 x 0 Suécia - Copa do Mundo de 1994

Brasil 2 x 1 Inglaterra - Copa do Mundo de 2002

Brasil 1 x 2 Holanda - Copa do Mundo de 2010

Brasil 2 x 0 Costa Rica - Copa do Mundo de 2018