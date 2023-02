Com Rezende em campo, Bahia inicia preparação para estreia na Copa do Brasil

De volta aos treinos após levar uma goleada de 6x0 para o Sport, na última quarta-feira (22), o elenco do Bahia iniciou a preparação para a estreia na Copa do Brasil. A partida será no dia 1º de março, uma quarta-feira, contra o Jacuipense, no estádio de Pituaçu. O mando de campo será do time do interior.

O técnico Renato Paiva terá alguns dias para preparar a equipe. O Esquadrão confirmou que vai usar a equipe sub-20 durante o confronto com o Itabuna, neste domingo (26), pelo Campeonato Baiano. O tricolor está classificado para a semifinal do estadual e com o primeiro lugar garantido.

O dia na Cidade Tricolor começou com uma conversa entre a comissão técnica e os jogadores. O Bahia atravessa uma fase turbulenta. O time é o lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste e foi alvo de protestos da torcida nos últimos dias.

Em campo, a novidade ficou por conta do retorno do volante Rezende. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente. O lateral esquerdo Chávez iniciou a transição física, enquanto o zagueiro Kanu ficou apenas na academia.

Depois de enfrentar o Jacuipense, o Bahia terá mais um confronto decisivo. O Esquadrão enfrenta o Vitória, no domingo (5), às 16h, na Fonte Nova, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste. Será o segundo clássico do ano.