Com risco de eliminação, Argentina volta a campo na Copa do Catar

O sétimo dia da Copa do Mundo do Catar promete algumas emoções. Com possibilidade de ser eliminada precocemente do torneio, a Argentina volta a entrar em campo neste sábado (26). Por outro lado, a França tem chance de carimbar o passaporte para as oitavas de final. Confira a seguir os destaques dos quatro confrontos de hoje da agenda do Mundial.

Tunísia x Austrália

Após empatar sem gols com a Dinamarca na estreia da Copa do Mundo, a Tunísia encara a seleção da Austrália, considerada a mais fraca do Grupo D. Se vencer, poderá se consolidar no segundo lugar da chave para decidir a classificação às oitavas de final na rodada derradeira da fase de grupos. A equipe africana apresentou boa marcação e intensidade no primeiro jogo. A Austrália foi goleada pela França por 4x1 na estreia e, se for derrotada, estará eliminada do Mundial. Válido pelo Grupo D, o confronto abre esse sétimo dia da Copa, às 7h, no estádio Al Janoub, e será transmitido por Globo, SporTv e Globoplay.

Polônia x Arábia Saudita

O primeiro jogo do Grupo C deste sábado acontece às 10h, entre Polônia e Arábia Saudita, no estádio Cidade da Educação. Com moral após vencer a Argentina por 2x1 na estreia, a seleção árabe vai em busca da inédita classificação às oitavas de final. Para isso acontecer, precisa voltar a mostrar força e derrotar o time europeu. A Polônia empatou sem gols com o México na rodada inicial e ocupa o segundo lugar. Eles contam com o talento de Lewandowski, que desperdiçou uma cobrança de pênalti no duelo contra a equipe da América Central. A partida terá transmissão da Globo, SporTv e Globoplay.

França x Dinamarca

Depois de golear a Austrália por 4x1 na estreia, a atual campeã França volta a campo com chance de garantir a vaga nas oitavas de final. Para isso, basta vencer a Dinamarca, às 13h, no estádio 974. O duelo europeu terá transmissão da Globo, SporTv e Globoplay. Apesar do bom placar no primeiro jogo, o técnico Didier Deschamps deve mexer no time. Pavard falhou no gol da Austrália e pode perder a vaga. Principal jogador da Dinamarca, Eriksen é a aposta para a seleção que ocupa a terceira posição no Grupo D, com apenas um ponto.

Argentina x México

Liderada por Lionel Messi, a Argentina volta ao estádio Lusail, às 16h, dessa vez para encarar o México, em confronto válido pelo Grupo C. Única da chave que ainda não somou pontos, a equipe sul-americana amarga a lanterna e pode se despedir da Copa do Mundo precocemente. Isso acontecerá se amargar a segunda derrota. Na estreia do Mundial, os hermanos foram surpreendidos e perderam de virada para a Arábia Saudita, por 2x1. Depois de empatar sem gols com a Polônia na primeira rodada, a seleção mexicana vai em busca do primeiro triunfo pra brigar por uma vaga nas oitavas. A favor deles está o goleiro Ochoa, eleito o melhor jogador em campo na estreia. O jogo será transmitido por Globo, SporTv e Globoplay.