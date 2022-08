Com rodada dupla, Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra o Ituano

O Bahia iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Ituano. A partida será disputada na próxima sexta-feira (12), às 21h30, pela 24ª rodada da Série B. A novidade é que os torcedores vão acompanhar uma rodada dupla na Fonte Nova.

Na preliminar da partida com o Ituano, o time feminino do Bahia vai encarar o Minas Brasília, na decisão por uma vaga na elite do futebol brasileiro. A bola rola às 17h30. O jogo é válido pela volta das quartas de final da Série A2 do Brasileirão. Na ida, as Mulheres de Aço venceram por 1x0.

Para garantir o retorno à primeira divisão, as tricolores precisam apenas de um empate. Se avançar para a semifinal, o Bahia vai enfrentar o vencedor de Athletico-PR e Botafogo. Como quatro equipes sobem de divisão, os semifinalistas terão a vaga assegurada na Série A1.

Time feminino do Bahia precisa de apenas um empate para voltar à primeira divisão (Foto: Divulgação/CBF)

Na segunda-feira (8), a comercialização dos ingressos foi restrita aos sócios do Bahia. A partir desta terça-feira, a venda ocorre para o público geral. O valor da entrada varia entre R$ 25 (meia no setor cadeira superior) e R$ 160 (lounge).

Os ingressos podem ser adquiridos no site da Arena Fonte Nova, na bilheteria Sul do estádio (próximo ao Dique do Tororó) ou nas lojas Turma Tricolor, no Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio, e Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

TERÇA

Internet – A partir das 7h (público geral)

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

QUARTA

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Norte/Ladeira)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

QUINTA

Internet – 24h

Fonte Nova – 10h às 16h (Bilheteria Norte/Ladeira)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h

SEXTA

Internet – Até 21h30

Fonte Nova – A partir das 10h (Bilheteria Sul/Dique)

Turma Tricolor Shopping Piedade – 9h às 19h

Turma Tricolor Multishop Boca do Rio – 8h às 19h

Mascote Tricolor (Caminho de Areia) – 8h às 19h