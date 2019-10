Com Rodrygo e sem Neymar: Tite faz última convocação do Brasil no ano

Dessa vez não vai rolar nenhuma polêmica com os times brasileiro. Calma, o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue o mesmo, com jogos da Campeonato Brasileiro rolando normalmente nas datas Fifa. Mas, desta vez, o técnico Tite optou por não convocar nenhum atleta do futebol brasileiro para os amistosos do time nacional, que enfrenta Argentina e Coreia do Sul nos próximos dias 15 e 19 de novembro, jogos que marcam os últimos compromissos da Canarinho em 2019.

Nesta sexta-feira (25), Tite anunciou a lista de 23 jogadores que vão participar dos amistosos na Arábia Saudita e Emirados Árabes. Lesionado, Neymar não vai disputar os jogos. As grandes novidades são os jogadores da seleção olímpica, que vão ganhar suas primeiras oportunidades no time principal. São os casos do atacante Rodrygo, do Real Madrid; o goleiro Daniel Fuzato, da Roma; o lateral Emerson, do Bétis e volante Douglas Luiz, do Aston Villa.

David Neres, do Ajax, voltou a ganhar uma oportunidade, assim como o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid.

No início da manhã, o Flamengo comunicou o envio de um ofício para a CBF solicitando que não tivesse jogadores convocados para os dois amistosos por conta da final da Liebrtadores, contra o River Plate, no dia 23 de novembro. Em coletiva na sede da CBF, Tite negou que o pedido tenha chega às suas mãos antes da elaboração da lista.

Confira os 23 convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Daniel Fuzato (Roma-ITA);

Laterais: Danilo (Juventus-ITA), Emerson (Bétis-ESP), Alex Sandro (Juventus-ITA) e Renan Lodi (Atlético de Madri-ESP);

Zagueiros: Militão (Real Madri-ESP), Felipe (Atlético de Madri-ESP), Marquinhos (PSG-FRA) e Thiago Silva (PSG-FRA);

Volantes: Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Douglas Luiz (Aston Villa-ING) e Fabinho (Liverpool-ING);

Meias: Paquetá (Milan-ITA) e Coutinho (Bayern-ALE);

Atacantes: David Neres (Ajax-HOL), Roberto Firmino (Liverpool-ING), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Richarlison (Everton-ING), Rodrygo (Real Madrid-ESP) e Willian (Chelsea-ING).

