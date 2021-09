Com Ronaldo, Vitória está pronto para enfrentar o Brusque

O Vitória está pronto para encarar o Brusque na 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O elenco rubro-negro encerrou os preparativos na manhã desta quinta-feira (16), na Toca do Leão, e viajou em seguida rumo a Santa Catarina. A bola rola na sexta-feira (17), às 16h, na cidade de Brusque.

O último treino preparatório foi focado nas jogadas de bola parada e em situações ofensivas a partir da saída de bola. A lista de relacionados tem novidades. Após quase dois meses sem atuar, o goleiro Ronaldo voltou a ser relacionado. A escolha ocorreu porque Caíque, que vinha sendo o reserva de Lucas Arcanjo, foi expulso contra o Remo, mesmo estando no banco de reservas, e vai cumprir suspensão.

Ronaldo defendeu o Vitória em oito jogos da Série B do Brasileiro. A última vez que esteve em campo foi na derrota por 2x1 para o CSA, na 14ª rodada. Ele deixou o time porque lesionou a coxa, mas não voltou sequer a ir para o banco por outro motivo. Ele se tornou terceira opção para o gol rubro-negro porque não chegou a um acordo com o clube para renovação de contrato, que se encerra no final do ano.

Para a partida, o comandante rubro-negro não poderá contar com a dupla de zaga titular. Wallace e Mateus Moraes levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Thalisson Kelven e João Victor serão os substitutos. Em tratamento após punção na coxa, Marcelo Alves não está à disposição.

Com 23 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento da Série B, em 17º lugar. O Brusque soma 27 e aparece na 14ª posição.