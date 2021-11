Com Rossi e Cirino em campo, Bahia treina para pegar o São Paulo

Depois de ganhar um dia de folga, não teve feriado certo para o elenco do Bahia. Na tarde desta terça-feira (2), o tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para o confronto com o São Paulo, marcado para o próximo domingo (7), às 18h15, na Fonte Nova.

De uma conversa com o técnico Guto Ferreira, os jogadores participaram de um trabalho físico, com foco no ganho de força. Logo depois, o grupo foi dividido em dois e Guto comandou um treino de posse de bola em campo reduzido.

Recuperado de lesão, o atacante Rossi treinou normalmente com o restante do elenco. Outro que treinou com o grupo foi o atacante Marcelo Cirino, que está em fase de transição para o campo.

Já o volante, que se machucou no empate com o Juventude, fez tratamento no departamento médico. O meia argentino Lucas Mugni, que se recupera de uma lesão na coxa, fez trabalho na academia. Enquanto isso, Juninho Capixaba, com dor no tornozelo, foi poupado da atividade.

Nesta quarta-feira (3), os jogadores voltam aos treinos na Cidade Tricolor. O Bahia luta contra o rebaixamento na Série A e ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos.