Com ruas lotadas, Bruno Reis avalia 1º dia de Carnaval: 'Foi uma super-quinta'

O prefeito Bruno Reis fez um balanço positivo do primeiro dia do Carnaval. Falando nesta sexta-feira (17), ele classificou a volta da folia como uma "super-quinta", mesmo em meio a problemas de mobilidade causados pelo rompimento de uma adutora na Avenida Reitor Miguel Calmon, próximo à Garibaldi.

"Quando a gente compara a quinta-feira, ontem, com as quintas de outros Carnavais, teve participação popular muito maior, seja no circuito da Barra-Ondina, seja no do Centro. Ontem, dia tradicional do samba aqui no Centro, com apresentação de alguns blocos afros, participação muito maior. Isso é extremamente positivo pro nosso Carnaval. Na Barra-Ondina também, a gente vê o número de passageiros transportados, vê o que aconteceu no trânsito ontem. Efetivamente, muito mais pessoas foram curtir o Carnaval", disse Bruno.

"Já era previsto e esperado que tívessemos uma participação popular", continuou. "A gente sabe que a sexta ainda vai mais gente que na quinta. Ontem foi uma super-quinta. Lá na Barra tinham 33 equipamentos. A última apresentação acabou quase 5h. E graças a Deus tudo funcionou bem", avaliou.

Bruno afirmou que o maior problema ontem foi mesmo a questão do trânsito, com o problema na via na região da Garibaldi. "Por ali passa quantidade expressiva de veículos e ônibus que chegam aos circuitos. As pessoas tiveram que buscar rotas alternativas e isso acabou comprometendo muito o trânsito e o transporte. O Expresso Salvador, que sai do shopping e vai para o circuito, que tinha tempo máximo de deslocamento de 2h pra ir e voltar, ontem chegou a 3h30. Nesse expresso, a gente transportou na primeira quinta do último Carnaval, 8 mil pessoas. Ontem foram mais de 20 mil. Teve procura maior e tempo maior de deslocamento por conta do incidente que teve", ressaltou.

Ele disse também que a prefeitura a partir de hoje terá todos os agentes de trânsito na rua. "A gente também tinha um problema em virtude uma decisão judicial em relação a escala de agentes de trânsito. Conseguimos cassar essa decisão ontem no STJ, então estamos restabelecendo o número que estava previsto na escala de trabalhadores do trânsito. Já resolvemos completamente a via (Avenida Reitor Miguel Calmon), isso vai permitir uma fluidez grande no trânsito", considerou.

Para Bruno, essa situação estará bem melhor hoje. "A gente sabe que vai ter demanda maior esse ano e por isso ofertamos mais quantitativo de ônibus para Expresso, mais ônibus, vocês sabem que os ônibus circulam de forma gratuita da Barra até a Estação da Lapa, ampliamos essa frota. Possibilitamos através da tecnologia, quem acessar o Waze tem informação dos pontos de ônibus e aplicativos. Nossa equipe vai estar hoje, 100% na rua, acho que essa questão de trânsito e transporte público hoje terá desempenho muito melhor. A questão da adutora acaba impactando em todas áreas. Por exemplo, na limpeza, a gente não teve condições ontem de acionar os banheiros containers, porque precisava de água para limpar. A água só voltou a ser estabelecida às 3h. A gente teve dificuldade para lavar o circuito. A operação com alguns equipamentos não conseguiram chegar ao circuito por conta da dificuldade do trânsito na cidade. Hoje, restabelecida a via... Óbvio que a gente não queria que acontecesse isso, mas já que aconteceu foi melhor ser no primeiro dia. Imagine se fosse no meio do Carnaval?", considerou.

A via foi totalmente liberada hoje, o que deve permitir maior facilidade para chegar aos dois principais circuitos da festa.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.